Galatasaray pandemide kayboldu: Alanyaspor farklı kazandı

Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile mücadele eden Galatasaray sahadan 4-1 mağlubiyet ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte ligde oynadığı son 7 maçta galibiyete uzanamadı. Aslan, ligde en son 1 Mart’ta Gençlerbirliği’ni mağlup etti. Cimbom daha sonra oynadığı müsabakalarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizerspor, Trabzonspor ve Alanyaspor’a yenildi.

Maçın önemli anları;

12. dakikada sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Adem Büyük'ün kafa vuruşu kaleci Marafona'dan döndü. Alanyasporlu futbolcular topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

14. dakikada sağ kanattan Juanfran, Bakasetas'a topu çıkardı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Bakasetas'ın kaleye gönderdiği şutu kaleci Okan Kocuk kornere çıkardı.

20. dakikada Galatasaray maçın en net pozisyonunu yakaladı. Orta sahadaki pres sonucunda topla buluşan Ömer Bayram, soldan rakip ceza sahası yayı çizgisine yakın bölgedeki Emre Akbaba'ya gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan taç atışında Efecan Karaca çizgiye inerek ceza sahasına yerden ortaladı. Cisse, rakip oyunculardan önce dokunduğu topu filelerle buluşturdu: 1-0

45+3. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada Seri'nin sektirdiği topla bulaşan Cisse kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 2-0

45+4. dakikada Galatasaray farkı bire indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Belhanda pasını daha uygun durumdaki Adem Büyük ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

Aytemiz Alanyaspor Galatasaray karşısında ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

Galatasaray’da galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile mücadele eden Galatasaray sahadan 4-1 mağlubiyet ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte ligde oynadığı son 7 maçta galibiyete uzanamadı. Aslan, ligde en son 1 Mart’ta Gençlerbirliği’ni mağlup etti. Cimbom daha sonra oynadığı müsabakalarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizerspor, Trabzonspor ve Alanyaspor’a yenildi.

Adem Büyük, 7. golünü kaydetti