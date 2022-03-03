Alanyaspor-Gaziantep | CANLI

Maçtan dakikalar;
6. dakikada Oğuz Ceylan, ceza sahası dışından kaleyi vuruşunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti.
32. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Akbaba’nın kaleye gönderdiği sert şut, kaleci Günay’da kaldı.
38. dakikada duvar paslarıyla rakip ceza sahasına yaklaşan Alanyaspor’da, topu önünde bulan Emre Akbaba yine sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin üstünden dışarı çıktı..
42. dakikada defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Maxim’in ceza sahası yayı önünden sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.
45+1. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Emre Akbaba topu direk kaleye gönderdi, kaleci Günay topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
Karşılaşmada atılan goller;
GOL | 🟠🟢 Alanyaspor 1 🆚 0 Gaziantep FK 🔴⚫️
⚽️ Tayfur 74' pic.twitter.com/qt8cERk2Xa
GOL | 🟠🟢 Alanyaspor 1 🆚 0 Gaziantep FK 🔴⚫️
GOL | 🟠🟢 Alanyaspor 1 🆚 1 Gaziantep FK 🔴⚫️
⚽️ Djilobodji 90+1' pic.twitter.com/u3MNWDfQWB
GOL | 🟠🟢 Alanyaspor 1 🆚 1 Gaziantep FK 🔴⚫️