Namağlup lider Alanyaspor yoluna devam ediyor

Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Davidson ve 81. dakikada Babacar attı.

Bu sonucun ardından ligde yoluna namağlup devam eden Alanyaspor puanını 16'ya çıkarttı. Fatih Karagümrük ise 8 puanda kaldı.

Gelecek hafta Alanyaspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Karagümrük ise sahasında Erzurumspor'u konuk edecek.