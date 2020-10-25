SÜPER LİG

​Alanyaspor-Karagümrük 2-0 özet izle

Namağlup lider Alanyaspor yoluna devam ediyor

Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Ligde yoluna namağlup devam eden Alanyaspor 16 puanla zirvede yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyasporlu futbolcuların gol sevinçleri

Alanyasporlu futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Davidson ve 81. dakikada Babacar attı.

Bu sonucun ardından ligde yoluna namağlup devam eden Alanyaspor puanını 16'ya çıkarttı. Fatih Karagümrük ise 8 puanda kaldı.

Gelecek hafta Alanyaspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Karagümrük ise sahasında Erzurumspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de sezonun transferi olmaya aday: 6 maçta 6 gol attı 1 de asisti var
Süper Lig'de sezonun transferi olmaya aday: 6 maçta 6 gol attı 1 de asisti var

Aytemiz Alanyaspor, sezon başında birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kaldı. N'Sakala, Junior Fernandes, Welinton ve Papiss Cisse gibi kritik isimlerin transferleri sonrası yerlerini doldurmayı başaran Akdeniz temsilcisi ligin en keyif veren takımlarından biri oldu.Yaptığı transfer hamlelerinden en fazla sonuç alan takımların başında gelen Alanyaspor'da bir oyuncu var ki o diğer tüm isimlerin önüne geçti. Akdeniz ekibinin Portekiz'in Vitoria Guimares takımından kadrosuna kattığı Davidson için 1 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.Brezilyalı futbolcu Alanyaspor formasıyla çıktığı 6 lig maçında 6 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.Davidson'un gol attığı maçlar;Sivasspor (1 gol)Hatayspor (3 gol-1 asist)Galatasaray (1 gol)Karagümrük (1 gol)

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