SÜPER LİG

Alanyaspor-Kayserispor: 5-1

Süper Lig'de sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor, mücadeleden 5-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enver Cenk Şahin ile Siopis'in ikili mücadelesi.

Enver Cenk Şahin ile Siopis'in ikili mücadelesi.

Fotoğraf: Mustafa Kurt / AA

Alanyaspor, 18. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Kayserispor'u ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 5-1 kazandı.

Turuncu-yeşillilere farklı galibiyeti getiren golleri; 38. dakikada Tzavellas, 59'da Bakasetas, 62'de Cisse ve 84 ile 90+2'de Junior Fernandes kaydetti. Konu ekibin tek golü 87. dakikada Pedro Henrique'den geldi.

Kayserispor'da Zoran Kvrzic maçın 45+2. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

  • Alanyaspor bu sonuçla puanını 32'ye yükseltti. Son sırada yer alan Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Brezilyalı efsane Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Go...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.