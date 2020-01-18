Alanyaspor-Kayserispor: 5-1

Alanyaspor, 18. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Kayserispor'u ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 5-1 kazandı.
Turuncu-yeşillilere farklı galibiyeti getiren golleri; 38. dakikada Tzavellas, 59'da Bakasetas, 62'de Cisse ve 84 ile 90+2'de Junior Fernandes kaydetti. Konu ekibin tek golü 87. dakikada Pedro Henrique'den geldi.
Kayserispor'da Zoran Kvrzic maçın 45+2. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
- Alanyaspor bu sonuçla puanını 32'ye yükseltti. Son sırada yer alan Kayserispor ise 10 puanda kaldı.
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