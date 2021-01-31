Alanyaspor-Sivasspor (CANLI)

Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Normalde dün oynanması gereken karşılaşma, yoğun yağmur yağışı nedeniyle 20. dakikada durmuş ve bugüne ertelenmişti.
Karşılaşma 20. dakikadan itibaren Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle yeniden oynanmaya başlayacak.
Her İki takımında ilk 11'leri şu şekilde:
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Efecan, Davidson, Babacar.
Sivasspor: Samassa, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Robin, Cofie, Hakan, Kayode, Gradel, Yatabare.