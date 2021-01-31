Spor Alanyaspor-Sivasspor (CANLI)
SÜPER LİG

Alanyaspor-Sivasspor (CANLI)

Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor ile Sivasspor dün yoğun yağmur yağışı nedeniyle yarıda kalan maçın devamında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Alanyaspor-Sivasspor
​Alanyaspor-Sivasspor

Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Normalde dün oynanması gereken karşılaşma, yoğun yağmur yağışı nedeniyle 20. dakikada durmuş ve bugüne ertelenmişti.

Karşılaşma 20. dakikadan itibaren Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle yeniden oynanmaya başlayacak.

Alanyaspor-Sivasspor maçı yağmur nedeniyle ertelendi
SPOR
Alanyaspor-Sivasspor maçı yağmur nedeniyle ertelendi

Her İki takımında ilk 11'leri şu şekilde:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Efecan, Davidson, Babacar.

Sivasspor: Samassa, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Robin, Cofie, Hakan, Kayode, Gradel, Yatabare.

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