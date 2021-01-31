Alanyaspor-Sivasspor (CANLI)

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Konya'da çöpten 1 yılda 78 milyon kilowatt saat elektrik üretildi

Konya Büyükşehir Belediyesince rehabilitasyonu yapılarak çöp alımına kapatılan üç tesisten geçen yıl toplam 78 milyon 294 bin 638 kilowatt saat elektrik üretildiği bildirildi.