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Spor

Alanyaspor takım otobüslerini deprem bölgesine gönderdi

Alanyaspor, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlarımız için ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı takım otobüslerini deprem bölgesine gönderdi.

10:21 . 12/02/2023 Pazar
AA
Alanyaspor

Alanyaspor

Alanyaspor, deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için bölgeye yardım otobüsü yolladı.


Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, AFAD'ın başlattığı yardım kampanyasına destek amacıyla depremzedeler için ihtiyaç malzemelerini taşıyan takım otobüsleri depremin yaşandığı Kahramanmaraş'a hareket etti. Futbolcular ve kulüp personellerinin katkı sağladığı, içerisinde gıda ürünleri, kışlık giyim, medikal malzemeler, ısınma araçları ve çadır başta olmak üzere çok sayıda yardım malzemesi bulunan koliler, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.


Otobüsler, Alanya’da konaklayacak depremzedeleri de ilçeye getirecek.





#Futbol
#Alanyaspor
#Deprem
1 saat önce
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Alanyaspor takım otobüslerini deprem bölgesine gönderdi
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