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Alanyaspor yıldızını göndermek üzere: Kulüp ciddi bir kar elde edecek

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da devre arası transfer dönemi içerisinde önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Akdeniz ekibinin birçok futbolcusuna teklifler iletilirken bunların en dikkat çekici olanı Davidson ile ilgili olan. 30 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor yıldızını göndermek üzere: Kulüp ciddi bir kar elde edecek
Alanyasporlu futbolcuların GZT Giresunspor maçında yaşadıkları gol sevinci.

Süper Lig'de son sezonlarda aldığı futbolcuların yıldızını parlatan ve sonrasında da bonservislerinden gelir elde eden Alanyaspor, Brezilyalı futbolcu Davidson'a gelen teklifi değerlendirme kararı aldı.

Akdeniz ekibine 500 bin euro bedelle gelen ve geldiğinden bu yana takımını en etkili isimlerinden biri olan Davidson, Çin ekibi Wuhan ile görüşüyor. Wuhan'ın 2 milyon Euro'luk teklifinin kulübe ulaştığı ve yapılacak son görüşmelerin ardından transferin netleşeceği belirtildi.

  • Davidson, Alanyaspor formasıyla 64 maçta 17 gol attı 10 da asist yapma başarısı göstermişti.
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