Alanyaspor yıldızını göndermek üzere: Kulüp ciddi bir kar elde edecek

Süper Lig'de son sezonlarda aldığı futbolcuların yıldızını parlatan ve sonrasında da bonservislerinden gelir elde eden Alanyaspor, Brezilyalı futbolcu Davidson'a gelen teklifi değerlendirme kararı aldı.

Akdeniz ekibine 500 bin euro bedelle gelen ve geldiğinden bu yana takımını en etkili isimlerinden biri olan Davidson, Çin ekibi Wuhan ile görüşüyor. Wuhan'ın 2 milyon Euro'luk teklifinin kulübe ulaştığı ve yapılacak son görüşmelerin ardından transferin netleşeceği belirtildi.

Davidson, Alanyaspor formasıyla 64 maçta 17 gol attı 10 da asist yapma başarısı göstermişti.



