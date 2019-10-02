Alanyaspor'da sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu

Süper Lig’in 6. hafta maçında Sivasspor karşılaşmasının 62. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Aytemiz Alanyasporlu sağ bek Juanfran’ın yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yapılan kontrollerde sol diz çapraz bağlarının koptuğu öğrenilen İspanyol futbolcunun ameliyat olacağı öğrenildi.

"5-6 ay uzak kalacak"





31 yaşındaki oyuncu hakkında bilgi veren teknik direktör Erol Bulut, "Juanfran zaten yeni gelen bir transferimiz, takımada çok çabuk bir şekilde adapte olup uyum sağladı. Oynadığı 6 haftada iyi bir performans gösterdi. Olumlu katkıları oldu takımımıza. Maalesef 62. dakikadaki bir pozisyonda sakatlık yaşadı evet çapraz bağları koptu. Aramızdan 5-6 ay uzak kalacak. Ama o pozisyonda alternatifimiz var. Geçen sene biliyorsunuz Baiano o pozisyonda oynayan futbolcumuz. Bu sene zaten yeni transfer yaptık, Onur. O da o pozisyonda oynayan bir arkadaşımız. Bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum o pozisyonda" dedi.



