Alanyaspor'da Susic gitti yeni hoca netleşiyor

Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Safet Susic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Safet Susic düzenledikleri basın toplantısında karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiklerini açıkladı.

Çavuşoğlu, ”Karşılıklı olarak konuşarak bir karara vardık. Karşılıklı olarak sözleşmemizi feshettik. Yaklaşık bir yıldır birlikte çalıştık ve takımımız çok iyi yerlere geldi. Kendisi ve ekibinden camia olarak çok yararlandık. Safet Susic tanıdığım en karakterli ve kişilikli hocaların başında gelir. Bu görüşümüz hiçbir zaman değişmeyecek. Bir gün yine çalışma imkanımız olabilir. Ayrılık olabilir. Futbolun doğasında bu var. Kulübümüze hizmetlerinden dolayı yönetim kurulumuz ve şehrimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarında da başarılar diliyorum” dedi.

Safet Susic'in Alanyaspor kariyeri

2016-2017 sezonunun 20. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçıyla beraber Alanyaspor’da göreve başlayan Safet Susic, Alanyaspor’la ligde 35 maça çıktı. 13 galibiyet ve 5 beraberlik alan Boşnak teknik adam, 17 kez de sahadan boynu bükük ayrıldı.

Hikmet Karaman'la sıcak temas

Alanyaspor'un Safet Susic'le yollarını ayırdıktan sonra boşta olan Hikmet Karaman'la temasta olduğu ve anlaşmanın an meselesi olduğu belirtildi.

Öte yandan Hikmet Karaman sosyal medya hesabından Akdeniz temsilcisinin Twitter hesabını takibe aldı.



