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Alanyasporlular Atilla Karaoğlan'ın kararına isyan etti

Alanyaspor, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında rakibi Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve Türkiye Kupası'na veda etti. Akdeniz ekibi mücadelenin son dakikalarında yediği gol öncesindeki 'korner' kararına uzun süre itiraz etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyasporlular Atilla Karaoğlanın kararına isyan etti
Sivasspor-Alanyaspor

Alanyasporlular Sivasspor'un attığı gol öncesindeki 'korner' kararına isyan etti.

Hakem Atilla Karaoğlan'un korner atışını gösterdiği pozisyonda kırmızı beyazlılar eşitlik golünü buldu ve mücadelede skor 1-1'e geldi.

İlk maçta rakibine 2-1 yenilen Alanyaspor, 1-1 biten maçın ardından Türkiye Kupası'na veda etti.

Akdeniz ekibinin futbolcuları ve teknik heyeti mücadele sonunda hakem Atilla Karaoğlan'a korner kararıyla ilgili büyük tepki gösterdi.
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