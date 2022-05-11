Alanyasporlular Atilla Karaoğlan'ın kararına isyan etti

Alanyasporlular Sivasspor'un attığı gol öncesindeki 'korner' kararına isyan etti.
Hakem Atilla Karaoğlan'un korner atışını gösterdiği pozisyonda kırmızı beyazlılar eşitlik golünü buldu ve mücadelede skor 1-1'e geldi.
İlk maçta rakibine 2-1 yenilen Alanyaspor, 1-1 biten maçın ardından Türkiye Kupası'na veda etti.
Akdeniz ekibinin futbolcuları ve teknik heyeti mücadele sonunda hakem Atilla Karaoğlan'a korner kararıyla ilgili büyük tepki gösterdi.
Sivasspor, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.
▪Kırmızı beyazlılar, 26 Mayıs günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek pic.twitter.com/gkmQ0sYrvl
Sivasspor, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.