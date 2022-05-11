Alanyasporlular Atilla Karaoğlan'ın kararına isyan etti Alanyaspor, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında rakibi Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve Türkiye Kupası'na veda etti. Akdeniz ekibi mücadelenin son dakikalarında yediği gol öncesindeki 'korner' kararına uzun süre itiraz etti.

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