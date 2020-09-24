Alanyaspor'un flaş transferi Babacar'dan beklenmedik hareket

Alanyaspor'un Avrupa kupalarında çıktığı ilk maç mağlubiyetle sonuçlandı. Temsilcimiz, Norveç ekibi Rosenborg'a 1-0 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

Mücadelenin son dakikalarında gol umudu olarak oyuna giren Khouma Babacar'ın rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart görmesi ise maça damga vuran detaylardan bir tanesiydi.

Sezonun flaş transferlerinden biri olarak lanse edilen oyuncu, mücadelenin son dakikalarında sinirlerine hakim olamayıp rakibine faul yapması ve sonrasında ittirip yere düşürmesi sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Khouma Babacar, Sassuolo'dan kiralık olarak Alanyaspor'a transfer olmuştu.