UEFA AVRUPA LİGİ

Alanyaspor'un flaş transferi Babacar'dan beklenmedik hareket

Aytemiz Alanyaspor, Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta Norveç temsilcisi Rosenborg'a elendi. 1-0 kaybedilen maçta birçok pozisyona giren ancak bundan yararlanamayan temsilcimizde sezonun transferlerinden biri olması beklenen Khouma Babacar gördüğü kırmızı kartla teknik direktör Çağdaş Atan'ın da tepkisini çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan

Fotoğraf: DHA

Alanyaspor'un Avrupa kupalarında çıktığı ilk maç mağlubiyetle sonuçlandı. Temsilcimiz, Norveç ekibi Rosenborg'a 1-0 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

Mücadelenin son dakikalarında gol umudu olarak oyuna giren Khouma Babacar'ın rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart görmesi ise maça damga vuran detaylardan bir tanesiydi.

Sezonun flaş transferlerinden biri olarak lanse edilen oyuncu, mücadelenin son dakikalarında sinirlerine hakim olamayıp rakibine faul yapması ve sonrasında ittirip yere düşürmesi sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Khouma Babacar, Sassuolo'dan kiralık olarak Alanyaspor'a transfer olmuştu.

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