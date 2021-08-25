Spor Albayrak Asistin desteklediği Ceylinnaz Durmaz, Türkiye 3üncüsü oldu
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Albayrak Asist'in desteklediği Ceylinnaz Durmaz, Türkiye 3'üncüsü oldu

Albayrak Asist'in desteklediği Körfez Belediyesi Gençlerbirliği sporcusu Ceylinnaz Durmaz, 7-14 Temmuz'da Ankara’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 29 kg'da Türkiye 3'üncüsü oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak Asistin desteklediği Ceylinnaz Durmaz, Türkiye 3üncüsü oldu
Ceylinnaz Durmaz

Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası, 7-14 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlendi. Albayrak Asist'in desteklediği Körfez Belediyesi Gençlerbirliği sporcusu Ceylinnaz Durmaz, 29 kg'da Türkiye 3'üncüsü oldu.

Madalya töreni sonrasında konuşan genç sporcu, antrenörü Melih Yeni ile ailesine destekleri için teşekkür etti ve yeni başarılar için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

  • Milli takımımızı temsil edecek
  • Antrenörü Melih Yeni ile çalışmalarına devam eden Ceylinnaz Durmaz, 15-23 Eylül’de düzenlenecek olan, Dünya Başkanlık Kupası'nda milli takımızı temsil edecek.

Albayrak Asist'in desteklediği Körfez Belediyesi Gençlerbirliği sporcusu Ceylinnaz Durmaz
Albayrak Asist'in desteklediği Körfez Belediyesi Gençlerbirliği sporcusu Ceylinnaz Durmaz

Albayrak Asist'in desteklediği Körfez Belediyesi Gençlerbirliği sporcusu Ceylinnaz Durmaz
Albayrak Asist'in desteklediği Körfez Belediyesi Gençlerbirliği sporcusu Ceylinnaz Durmaz
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