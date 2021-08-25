Albayrak Asist'in desteklediği Ceylinnaz Durmaz, Türkiye 3'üncüsü oldu

Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası, 7-14 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlendi. Albayrak Asist'in desteklediği Körfez Belediyesi Gençlerbirliği sporcusu Ceylinnaz Durmaz, 29 kg'da Türkiye 3'üncüsü oldu.

Madalya töreni sonrasında konuşan genç sporcu, antrenörü Melih Yeni ile ailesine destekleri için teşekkür etti ve yeni başarılar için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Milli takımımızı temsil edecek

Antrenörü Melih Yeni ile çalışmalarına devam eden Ceylinnaz Durmaz, 15-23 Eylül’de düzenlenecek olan, Dünya Başkanlık Kupası'nda milli takımızı temsil edecek.

Albayrak Asist'in desteklediği Körfez Belediyesi Gençlerbirliği sporcusu Ceylinnaz Durmaz