Alex de Souza ve Felipe Melo depremzedeler için özel maç yapacak

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Alex de Souza & Felipe Melo
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Brezilya'da yaptığı açıklamada Türkiye'deki depremzedeler için özel bir maç düzenlemek istediklerini duyurdu.
Tecrübeli futbolcu, "Alex de Souza ile konuştum. Biliyorsunuz sadece Fenerbahçe’nin idolü değil, herkesin idolü. Sene sonu maç yapalım dedik. Tüm dünya Türkiye’yi konuşuyor. Belki bir ay sonra Türkiye’yi kimse konuşmayacak. Bu olayları bizler unutmayalım. O zamanlarda maç yapabiliriz." ifadelerini kullandı.
Felipe Melo, 2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giymiş ve takımında şampiyonluklar yaşamıştı. Alex de Souza ise
2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla önemli başarılar elde etmişti.