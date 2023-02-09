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Spor

Alex de Souza ve Felipe Melo depremzedeler için özel maç yapacak

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin efsane isimleri ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Türkiye için destek mesajları paylaştı. İkili konuyla ilgili geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel maç düzenleme kararı aldı.

15:57 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Alex de Souza & Felipe Melo

Alex de Souza & Felipe Melo

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Brezilya'da yaptığı açıklamada Türkiye'deki depremzedeler için özel bir maç düzenlemek istediklerini duyurdu.

Tecrübeli futbolcu, "Alex de Souza ile konuştum. Biliyorsunuz sadece Fenerbahçe’nin idolü değil, herkesin idolü. Sene sonu maç yapalım dedik. Tüm dünya Türkiye’yi konuşuyor. Belki bir ay sonra Türkiye’yi kimse konuşmayacak. Bu olayları bizler unutmayalım. O zamanlarda maç yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Felipe Melo, 2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giymiş ve takımında şampiyonluklar yaşamıştı. Alex de Souza ise

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla önemli başarılar elde etmişti.


#Alex de Souza
#Felipe Melo
#Galatasaray
#Fenerbahçe
36 dakika önce
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Alex de Souza ve Felipe Melo depremzedeler için özel maç yapacak
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