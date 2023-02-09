Alex de Souza ve Felipe Melo depremzedeler için özel maç yapacak

Tecrübeli futbolcu, "Alex de Souza ile konuştum. Biliyorsunuz sadece Fenerbahçe’nin idolü değil, herkesin idolü. Sene sonu maç yapalım dedik. Tüm dünya Türkiye’yi konuşuyor. Belki bir ay sonra Türkiye’yi kimse konuşmayacak. Bu olayları bizler unutmayalım. O zamanlarda maç yapabiliriz." ifadelerini kullandı.