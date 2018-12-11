UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Alex Telles Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi

Galatasaray'ın Porto'ya 3-2 yenildiği maçın ardından Portolu futbolcu Alex Telles, Telekom'a gelen sarı kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Galatasaray'da oynadığı dönemde de taraftarların desteğini alan oyuncu, Porto formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki iki asistini de sarı kırmızılılara karşı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alex Telles, Galatasaray'a karşı Porto formasıyla ikinci kez oynadı.

Alex Telles, Galatasaray'a karşı Porto formasıyla ikinci kez oynadı.

Fotoğraf: MURAD SEZER

Galatasaray-Porto maçı sonrasında taraftarlar Portolu futbolcu Alex Telles, tribünlere çağırdı. Brezilyalı yıldız tribünlerin bu desteğine karşılık vererek kale arkasına gitti ve taraftarları alkışladı.

Taraftarın üçlü isteğini de kırmayan Alex Telles, Telekom'dan ayrılırken tribünlere üçlü çektirdi ve büyük bir alkış aldı.

  • Alex Telles, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki asist yaptı. Telles bu asistlerin ikisini de eski takımına karşı yaptı. Brezilyalı sol bek, Galatasaray'dan Porto'ya 6.5 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

Telles, Porto'nun attığı gollerde de sevinçlere katılmadı. Alex Telles maçtan önceki ısınmada da tribünlerin isteğini kırmamıştı;

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