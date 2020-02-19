Alexander Sörloth ilk sezonunda büyükleri boş geçmedi

Süper Lig’in 23. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda 22 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş’ın konuğu olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu müsabakada Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılarak liderliğini korumak için mücadele edecek. Söz konusu karşılaşmada Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’in en büyük kozlarından biri takımın golcü oyuncusu Sörloth olacak.

Büyüklere karşı boşu yok

Süper Lig’de forma giydiği 21 maçta 17 gole imza atarak takımının en skorer ismi olan ve krallık yarışında zirvede bulunan Alexander Sörloth, ilk sezonunda üç büyüklerin ağlarını boş geçmedi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kalelerine 1’er gol gönderen Norveçli forvet, hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında da bordo-mavililerin önemli kozu olacak.

Anlık Alexander Sörloth 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/XDluaCKxnG — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 16, 2020



İstanbul takımlarını seviyor

Sörloth, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra diğer İstanbul takımları Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir kalelerini de boş geçmedi. Başarılı forvet oyuncusu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir kalesine toplamda 8 gol gönderdi. Bordo-mavililer, Sörloth’un gol attığı söz konusu maçlarda yenilmedi.

Şota’nın rekorunu kıracak Trabzonspor’un golcü futbolcusu Alexander Sörloth, Karadeniz ekibinde kariyerinin en parlak dönemine imzasını attı. Ligde 17 golle krallık yarışında adını zirveye yazdıran 24 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili forma ile geçmiş dönemdeki performans verilerini geride bıraktı. Crystal Palace kulübünde geçtiğimiz sezon 12 maçta görev alan Norveçli oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Belçika temsilcisi Gent’te ise 19 lig müsabakasında 4 gol attı. 2018-2019 sezonunun ardından İngiltere’ye dönmeyen Sörloth’un yeni adresi Trabzonspor olmuştu. Bordo-mavili takımda Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 33 maçta 22 gole imza atan 24 yaşındaki oyuncu, bir sezonda en çok gol attığı dönemi yaşıyor. Karadeniz ekibinde adeta kendini bulan Sörloth, ligde 17, kupada 3 ve Avrupa’da ise 2 gol attı.CARDOZO’YU YAKALADI SIRA ŞOTA’DATrabzonspor, ligde Alexander Sörloth’un gol attığı maçları kaybetmedi. 14 maçta 17 gol kaydeden Norveçli oyuncu, 6 da asist yaparak bordo-mavili takımın elde ettiği 44 puanın 34’ne direk katkı sağladı. 24 yaşındaki santrfor, Süper Lig’de gol krallığı yarışının da en iddialı isimlerin başında gelirken, attığı 17 golle ilk sırada yer alıyor. Trabzonspor’un gol silahı Sörloth, Süper Lig’de attığı 17 golle, Oscar Cardozo’nun istatistiklerini yakaladı ve gözünü Şota Arveladze’nin rekoruna dikti. 24 yaşındaki Norveçli golcü sezon tamamlanmadan Cardozo’nun 2014-15 sezonundaki gol sayısına ulaştı. Sörloth’un yeni hedefi ise Trabzonspor formasıyla 1995-96 sezonunda 25 golle krallık unvanını alan Şota Arveladze’yi geçmek.Anlık Alexander Sörloth 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/XDluaCKxnG— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 16 Şubat 2020 KULÜP TRANSFERİ KONUSUNDA RAHATTrabzonspor, Norveçli oyuncunun transferi konusunda oldukça rahat. Bordo-mavili kulüp, İngiltere’nin Crystal Palece ekibine iki yıl için 750 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Sörloth’a ise yıllık 1 milyon 500 bin Euro ödeyecek olan Trabzonspor, futbolcunun, 2020-21 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) yüzde 50’sinde ilk 11’de başlaması halinde 6 milyon Euro bonservis bedeli ile kesin transferi gerçekleşmiş olacak. Karadeniz ekibi oyuncunun bonservisini alması durumunda da sözleşmesini 2023 yılına kadar otomatik olarak uzatmış olacak. Öte yandan Crystal Palace ve Gent takımlarında forma giydiği dönemde transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro değeri bulunan Sörloth, bordo-mavili forma altında ise 5 aylık dönemde fiyatını 10 milyon Euro’ya çıkartarak değerine değer kattı.GOL ATAMADIĞI DÖRT TAKIM KALDISüper Lig’de 17 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Sörloth, geride kalan 21 maçta 13 takım karşısında gol bulmayı başarırken, sadece Alanyaspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor’a gol atamadı. Bu sezon Süper Lig’de en fazla takıma gol atan oyuncu konumunda yer alan Norveçli forvet oyuncusu, Kasımpaşa’ya 4, Kayserispor’a 2, Konyaspor, Antalyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Ankaragücü, Başakşehir, Gaziantep FK, Rizespor, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Sivasspor’a karşı birer gol kaydetti. Sörloth, ligin ikinci yarısında oynanacak Alanyaspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor karşılaşmalarında gol bulması durumunda bu sezon Süper Lig’deki tüm takımlara karşı gol atma başarısı gösterecek.Trabzonspor; 2010-2011 sezonunun 29. haftasından bu yana ligde ilk kez bir haftayı lider kapattı. pic.twitter.com/qxyaAqK09I— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Şubat 2020 Trabzonspor piyasa değeri ilk defa 1 milyar TL'yi aştı



