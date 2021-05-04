Alex'ten Bursaspor övgüsü: "Onlara karşı oynamak çok iyiydi"

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun görselini dünyaca ünlü sosyal medya adreslerinin paylaşması büyük yankı buldu.
Birçok futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği görselin altına yorum yağdı. Bunlardan bir tanesi de Fenerbahçe’nin efsane ismi Alex de Souza’dan geldi.
Yeşil-beyazlı taraftara övgüler yağdıran Brezilyalı futbolcu, “Bu kalabalık inanılmaz. Onlara karşı oynamak çok iyiydi. Çok iyi bir atmosfer” ifadelerini kullandı.
Esse torcida é incrível, bolivão. Era bom demais jogar contra eles. Atmosfera boa demais⚽️
Esse torcida é incrível, bolivão. Era bom demais jogar contra eles. Atmosfera boa demais⚽️— Alex de Souza (@Alex10) May 3, 2021