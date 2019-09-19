Ali Koç PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan disiplin sevkine ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

Terim'e 'Sicili bozuk' dedi

Ali Koç, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili açıklamaları büyük yankı uyandırmıştı. Koç, Terim için "Bir insanın sicili nasıl oluyor da bu kadar bozuk olabiliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; Fatih Terim için 'Sicili bozuk' ifadesi kullandı. pic.twitter.com/FeN2dn6B2X — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 18 Eylül 2019

Galatasaray'dan Koç'a cevap

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Teknik Direktör Fatih Terim hakkında yaptığı 'Sicili bozuk' açıklamasına cevap verdi ve Terim'in sarı-kırmızılı takımın başında kazandığı kupaların fotoğrafını paylaştı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 'Sicil' yanıtı pic.twitter.com/GLjQkvpHAv — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 18 Eylül 2019

Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi göndermesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynanan maçın ardından Ali Koç'un sözleriyle ilgili soruya şu karşılığı verdi;

"Maçtan önce öğrendim, hedef buysa. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım. Sicilin, parayla, nüfusla reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını vereceğiz. Şimdiye kadar kim aldıysa, yine cevabını veririz. Başka bir yerdeyiz, burada kalalım. Gerekirse cevap vereceğiz hiç kimse merak etmesin."





Fatih Terim'den Ali Koç'a 'sicil' yanıtı: Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin; parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz. Kimin ne dediğine bakacağız. Değerse, cevabını veririz. pic.twitter.com/N6Hrq5YKXX — Gzt Spor (@gzt_spor) 19 Eylül 2019



