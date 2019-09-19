Ali Koç PFDK'da
SÜPER LİG

Ali Koç PFDK'da

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Koç, dün basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve Fatih Terim'e imada bulunarak 'sicili bozuk' ifadesi kullanmıştı.

Ali Koç, dün basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve Fatih Terim'e imada bulunarak 'sicili bozuk' ifadesi kullanmıştı.

Fotoğraf: Erhan Elaldı / AA

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan disiplin sevkine ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

Terim'e 'Sicili bozuk' dedi

Ali Koç, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili açıklamaları büyük yankı uyandırmıştı. Koç, Terim için "Bir insanın sicili nasıl oluyor da bu kadar bozuk olabiliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan Koç'a cevap

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Teknik Direktör Fatih Terim hakkında yaptığı 'Sicili bozuk' açıklamasına cevap verdi ve Terim'in sarı-kırmızılı takımın başında kazandığı kupaların fotoğrafını paylaştı.

Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi göndermesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynanan maçın ardından Ali Koç'un sözleriyle ilgili soruya şu karşılığı verdi;

  • "Maçtan önce öğrendim, hedef buysa. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım. Sicilin, parayla, nüfusla reklamla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevabını vereceğiz. Şimdiye kadar kim aldıysa, yine cevabını veririz. Başka bir yerdeyiz, burada kalalım. Gerekirse cevap vereceğiz hiç kimse merak etmesin."



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