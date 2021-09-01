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Ali Koç'un işaret ettiği futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün katıldığı canlı yayında takımdaki bir futbolcularına iyi bir bonservis teklifi aldıklarını ancak oyuncunun gitmek istemediğini söylemişti. O ismin kim olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Koçun işaret ettiği futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı
Ali Koç

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün katıldığı canlı yayında söyledikleri gündem olmuştu. Koç, "Bir futbolcu var ki bizi çok zorladı. Bonservisi için iyi bir teklif geldi, Ocak ayına kadar gitmek istemedi. Bize zorluk çıkarana biz de zorluk çıkaracağız" ifadelerini kullanmıştı. Koç'un bu sözlerini Sinan Gümüş için söylediği ortaya çıktı.

Almanya Bundesliga'dan Sinan Gümüş için 2 milyon euro bonservis bedelli teklif alan Fenerbahçe Kulübü, bu öneriyi kabul edip oyuncusunun takımdan ayrılması talebinde bulundu. Ancak Sinan Gümüş menajeri aracılığıyla Ocak ayına kadar takımda kalmak istediğini bildirdi.

  • Yaşananlar sonrasında oldukça sinirlenen Ali Koç'un Sinan Gümüş'ün kadro dışı durumunun değişmeyeceğini ve Ocak ayındaki ayrılığının ancak bonservis bedeli getirmesi halinde gerçekleşebileceğini ifade etti.


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