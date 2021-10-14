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Ali Muhammed Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe Beko eski oyuncuları Ali Muhammed'in, A Takım Bireysel Gelişim Antrenörü ve Altyapı Elçisi olarak görev yapacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Muhammed Fenerbahçeye geri döndü
Ali Muhammed sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran ve daha sonra aktif basketbolculuk kariyerini sonlandıran Ali Muhammed, yeniden sarı-lacivertli takıma geri döndü. Fenerbahçe Beko'da teknik heyette yer alacak olan tecrübeli isim, A Takım Bireysel Gelişim Antrenörü ve Altyapı Elçisi görevini yapacak.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Adını basketbol tarihimize altın harflerle yazdırmış olan Ali Muhammed, başarılarla dolu sporculuk kariyerinin ardından, erkek basketbol organizasyonumuzun idari kadrosunda yer alarak Fenerbahçe basketboluna hizmet etmeye devam edecek. Kulübümüz ile Ali Muhammed arasında yapılan anlaşmaya göre değerli ismimiz, “Fenerbahçe Beko A Takım Bireysel Gelişim Antrenörü ve Altyapı Elçisi” olarak şubemizde görev yapacaktır.

Kariyeri boyunca birçok genç sporcuya ve sporcu adayına ilham kaynağı olmuş Ali Muhammed, erkek basketbol şubemizdeki yeni görevinde hem altyapı takımlarımızda hem de Fenerbahçe Koleji Safiport ekibimizde genç sporcularımızın donanım ve mental gelişimi için gerekli koordinasyonu sağlayacak. Aynı zamanda Fenerbahçe Beko A Takımı’nda oyuncuların bireysel gelişimi için teknik ekibimizde önemli bir görev üstlenecek olan Ali Muhammed; basketbol birikimini, "bireysel gelişim antrenörü" rolü altında kullanacak.

  • Bu akşam geliyor
  • Yeni görevi için İstanbul’a gelen Ali Muhammed, bu akşam 20.45’te başlayacak UNICS Kazan mücadelesi için salonumuzda olacak ve kendisi için maç öncesinde bir tören düzenlenecek. Ali Muhammed’i taraftarlarımızla birlikte bir kez daha karşılayacağımız bu özel etkinliğin başlangıç saati 20.15’tir. Mücadele için salonumuzda olacak taraftarlarımızın, etkinlik saatini dikkate alarak salona giriş yapmaları önemle rica olunur.
  • Ali Muhammed’in yeni görevinin yanı sıra altyapı takımlarımızdaki ve Fenerbahçe Koleji Safiport ekibimizdeki yapılanmanın detaylarına ilişkin önümüzdeki dönemde bir basın toplantısı düzenlenecek ve toplantı tarihi hakkında basın mensuplarımız ilerleyen günlerde bilgilendirilecektir."
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