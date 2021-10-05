Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen'e yaptırım uygulanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının orta hakemi Ali Palabıyık ve VAR'da bulunan Abdülkadir Bitigen ile ilgili olarak MHK yaptırım uygulama kararı aldı.

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