Spor Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigene yaptırım uygulanacak
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Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen'e yaptırım uygulanacak

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının orta hakemi Ali Palabıyık ve VAR'da bulunan Abdülkadir Bitigen ile ilgili olarak MHK yaptırım uygulama kararı aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigene yaptırım uygulanacak
Rizespor-Galatasaray maçında hakem Ali Palabıyık futbolcuların tepkisini çekti.

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında verilen kararlarla tartışma konusu olan Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen'in dinlendirilmesine karar verildi.

MHK'nın iki hakemin uyumundan memnun olmadığı ve Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında verilen tartışmalı kararlarla birlikte ikiliye bir süre maç verilmeyeceği belirtildi.

Ne olmuştu?

  • Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında konuk ekibin yediği ilk gol öncesinde faul tartışmaları yapılmış ancak gol kararı verilmişti. Mücadelenin son dakikasında atılan golde de faul itirazlarında bulunulmuş ancak Ali Palabıyık ve VAR'daki Abdülkadir Bitigen golü geçerli kabul etmişti. Bu pozisyonların dışında karşılaşma içerisinde kart ve penaltı tartışmalarının olduğu pozisyonlarda yaşanmıştı.

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