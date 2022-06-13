Ali Sürmen açıkladı: "Mustafa Hacıkerimoğlu TFF yönetimine önerilmiştir"

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, mevcut üyelerden Mustafa Hacıkerimoğlu'nu TFF yönetim kuruluna önerdiklerini açıkladı.

Ali Sürmen, TFF başkanlığı için yaptığı açıklamada, "TFF üyemiz Mustafa Hacıkerimoğlu hakkında Trabzonspor Yönetim Kurulu’nun TFF Yönetim Kurulu'na önerilme kararı var. Aksi bir karar olmayacağına göre, Mehmet Büyükekşi’nin oluşturmaya çalıştığı yeni kurulunda, olmayan bahaneleri var gibi kabul edip, şampiyon takım camiasını karşısına almayacağını, adaletsizliği ilke edinenleri değil, adaletli temsilcilerle yola çıkmayı tercih edeceğini düşünüyorum. Biz adaletli ligi ve onun temsilcilerinden biri olan Mustafa Hacıkerimoğlu’nu savunmaktan asla vazgeçmeyiz” dedi.

Bordo-mavili taraftarlardan, TFF Yönetim Kurulu'na ismi yazılmaması için algı oluşturulduğu iddia edilen Mustafa Hacıkerimoğlu’na sosyal medyadan büyük destek geldi.