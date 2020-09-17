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Allahyar için ne kadar kiralama bedeli ödenecek: Allahyar hangi takıma transfer oldu?

Allahyar için verildiği iddia edilen kiralama bedeli gündem oldu

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 750 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, İstanbulspor'a kiralanmıştı. Bu sezon da kadroda şans bulması beklenmeyen oyuncunun yeni adresi Ukrayna oldu. Kiralık olarak Ukrayna'ya gidecek olan oyuncunun transferine ilişkin ses getiren bir iddiada bulunuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Allahyar, Fenerbahçe'de gol ya da asist üretememişti.

Allahyar, Fenerbahçe'de gol ya da asist üretememişti.

Fotoğraf: Onur Çoban

Fenerbahçe'nin İranlı futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh, yeni sezonda Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımında forma giyecek.

Kiralık olarak Ukrayna'ya giden Allahyar için Zorya takımının 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bunun sebebi ise Ukrayna kulübünün şimdiye kadar hiçbir oyuncu için ciddi bir bonservis bedeli bile ödememiş olması.

Fenerbahçe Kulübünün transfer detaylarını kamuoyuna açıklamaması sebebiyle konuya dair net bir sonuç çıkmadı. Ukrayna'da 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek oyuncunun satın alma opsiyonunun da 3.5 milyon euro olduğu öne sürüldü.

  • Fenerbahçe, ortaya atılan iddialar doğruysa 750 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Allahyar için 1.5 milyon euro kiralama geliri ayrıca satışı gerçekleşirse de 3.5 milyon euro kazanacak.

Allahyar, Fenerbahçe'de 3 maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretemedi.


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