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Alman gazeteciler Vodafone Park'ta şaşkına uğradı

Beşiktaş'ın Bayern Münih'le oynadığı karşılaşmada siyah beyazlı taraftarlar yaptıkları tezahüratlar ve top rakip takıma geçtiği zaman çıkarttıkları ıslık sesiyle adeta kulakları sağır etti. Alman gazeteciler yanlarında getirdikleri desibel ölçerle stadyumdaki ses seviyesinin geldiği noktayı test etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Bayern Münih maçında stadyumda çıkan ses Alman kulübünü ve gazetecilerini şaşkına uğrattı.

Beşiktaş-Bayern Münih maçında stadyumda çıkan ses Alman kulübünü ve gazetecilerini şaşkına uğrattı.

Beşiktaş'ın Bayern Münih'le oynadığı mücadelede Alman gazeteciler yanlarında getirdikleri desibel ölçer aletiyle stadyumdaki ses seviyesini test etti.

Bayern Münih'in sosyal medya hesabı da yaptığı paylaşımda "Burası çok gürültülü" ifadelerini kullandı.

İşte Alman gazetecilerin paylaşımı ve Bayern Münih'in attığı tweet;

Alman gazetecilerı Vodafone Park'ta şaşkına uğratan ses.
Alman gazetecilerı Vodafone Park'ta şaşkına uğratan ses.

  • 100 desibelin tesiri: Kan basıncı artar, kalp atışlarında ve solunumunda hızlanma, ani refleksler ve baş ağrıları görülebilir.

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