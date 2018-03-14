Alman gazeteciler Vodafone Park'ta şaşkına uğradı

Beşiktaş'ın Bayern Münih'le oynadığı mücadelede Alman gazeteciler yanlarında getirdikleri desibel ölçer aletiyle stadyumdaki ses seviyesini test etti.

Bayern Münih'in sosyal medya hesabı da yaptığı paylaşımda "Burası çok gürültülü" ifadelerini kullandı.

İşte Alman gazetecilerin paylaşımı ve Bayern Münih'in attığı tweet;

100 desibelin tesiri: Kan basıncı artar, kalp atışlarında ve solunumunda hızlanma, ani refleksler ve baş ağrıları görülebilir.