SÜPER LİG

Alman yıldız Lukas Podolski Antalya'ya iniş yaptı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bir dönem Galatasaray forması giyen Alman yıldız Lucas Podolski ile anlaştı. Golcü oyuncu 02.00 sularında Antalya'ya iniş yaptı ve kendisini bekleyen Antalyaspor taraftarlarıyla bir araya geldi. Taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle havalimanından ayrılmakta zorluk yaşayan Podolski'nin elindeki çay bardağı ise dikkat çekti. Taraftarlara üçlü çektiren Alman yıldız araca binerek konaklayacağı otele geçti. Antalyaspor'un Podolski ile bugün yada Pazartesi günü 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Lucas Podolski Antalya'da

Lucas Podolski Antalya'da

Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor,Sinan Gümüş transferinden sonra gece saatlerinde bir bomba daha patlattı. 2015-2017 tarihleri arasında Galatasaray forması giyen Alman yıldız Lucas Podolski 02.00 sularında Antalya'ya iniş yaptı.

Son takımı Vissel Kobe oldu

Lucas Podolski
Lucas Podolski

Süper Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un prensipte anlaştığı, Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski Antalya'ya geldi.

3 yıl sonra çayla buluştu

Lucas Podolski 'ye çay ikram edildi.
Lucas Podolski 'ye çay ikram edildi.

Antalyaspor'la 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak olan 34 yaşındaki futbolcu Antalya Havalimanı CIP salonundan çıkışı sırasında ikram edilen çayı içti.

Gece saatlerinde alanda izdiham yaşandı

Lucas Podolski Antalya'da
Lucas Podolski Antalya'da

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşması nedeniyle bir süre CIP kapısında bekleyen Podolski ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar arasında izdiham yaşandı.

Taraftarlara üçlü çektiren futbolcu, kendisini bekleyen araca binerek, konaklayacağı otele geçti.

Bugün ya da yarın sözleşme imzalanacak

Podolski Galatasaray taraftarına böyle veda etmişti.
Podolski Galatasaray taraftarına böyle veda etmişti.

Alman futbolcuyla bugün ya da pazartesi günü düzenlenecek törenle sözleşme imzalanacağını öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giymişti.

Tamer Tuna doğrulamıştı

Tamer Tuna
Tamer Tuna

  • Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da yönetimin Podolski ile görüşmesinin devam ettiğini dile getirmişti.. Yıldız futbolcunun Antalyaspor'da yer almasını istediğini belirten Tuna, yönetimin transfer hakkındaki gelişmeleri birkaç gün içerisinde açıklayacağını ifade etmişti.

Muriqi'in kırmızı kart görmesi sosyal medyanın gündemi oldu
Muriqi'in kırmızı kart görmesi sosyal medyanın gündemi oldu

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip Kruse ve Muriqi'in attığı gollerle 2-0 kazandı. Karşılaşmanın son dakikalarında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Vedat Muriqi ise sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.Mücadele öncesinde Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de sarı kart sınırındaki oyuncular arasındaydı. Karşılaşmanın 80. dakikasında sarı kart gören Kosovalı oyuncu Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Fakat 90+5. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan çıkan Muriqi cezasını Başakşehir maçı yerine Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Kayserispor maçında çekecek.Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-2Vedat Muriqi'in gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Şimdi maç bitti Vedat Muriqi'in ikinci sarı kartını konuşacağız. Ben bunu daha önce de söyledim. Talimatname buna izin veriyor. Bu tartışmalara yol açıyor. 2. golü attıktan sonra Vedat'a haber gitmiştir zaten" ifadelerini kullandı.Bir diğer spor yorumcusu Tümer Metin ise, "Vedat Muriqi'in gördüğü ikinci sarı kartta etik çerçevesi falan değil. Buna başvurursun. Buna her futbolcu başvurur. Acilen kuralın değişmesi lazım" dedi.Eski hakem Ahmet Çakar'da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi: "Ben Vedat Muriqi'i efendi sanırdım. Hem bile bile kendini attırdı hem de utanmadan 80 milyonu keriz yerine koyarcasına itiraz etti."Kural ne diyor? pic.twitter.com/7bTHsapfad&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 18, 2020

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