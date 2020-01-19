Alman yıldız Lukas Podolski Antalya'ya iniş yaptı

Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor,Sinan Gümüş transferinden sonra gece saatlerinde bir bomba daha patlattı. 2015-2017 tarihleri arasında Galatasaray forması giyen Alman yıldız Lucas Podolski 02.00 sularında Antalya'ya iniş yaptı.

Son takımı Vissel Kobe oldu

Süper Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un prensipte anlaştığı, Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski Antalya'ya geldi.

3 yıl sonra çayla buluştu

Antalyaspor'la 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak olan 34 yaşındaki futbolcu Antalya Havalimanı CIP salonundan çıkışı sırasında ikram edilen çayı içti.

Gece saatlerinde alanda izdiham yaşandı

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşması nedeniyle bir süre CIP kapısında bekleyen Podolski ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar arasında izdiham yaşandı.

Taraftarlara üçlü çektiren futbolcu, kendisini bekleyen araca binerek, konaklayacağı otele geçti.

Bugün ya da yarın sözleşme imzalanacak

Alman futbolcuyla bugün ya da pazartesi günü düzenlenecek törenle sözleşme imzalanacağını öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giymişti.

Tamer Tuna doğrulamıştı

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da yönetimin Podolski ile görüşmesinin devam ettiğini dile getirmişti.. Yıldız futbolcunun Antalyaspor'da yer almasını istediğini belirten Tuna, yönetimin transfer hakkındaki gelişmeleri birkaç gün içerisinde açıklayacağını ifade etmişti.