A Milli Takım 7 Ekim'de sahaya çıkıyor: Rakip Almanya
A Milli Takımımız, 7 Ekim'de Köln'de Almanya ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmanın saati ise henüz açıklanmadı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Türkiye ile 7 Ekim'de hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı.
Deneyimli teknik adam, "Gelecek yaz EURO 2020 olacak ve genç oyuncularımızı görmek istiyoruz. Türkiye ve Çekya, çok ilginç rakipler. Uluslar Ligi'nde oynayacağımız maçlar öncesi bu iki maç bizim için önemli bir gösterge olacak. Ayrıca bu maçları seyirci önünde oynayabileceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.
7 Ekim'de Köln’de oynanacak müsabakanın saati henüz açıklanmadı.
A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi fikstürü;
▪3 Eylül | Türkiye - Macaristan ▪6 Eylül | Sırbistan - Türkiye ▪11 Ekim | Rusya - Türkiye ▪14 Ekim | Türkiye - Sırbistan ▪15 Kasım | Türkiye - Rusya ▪18 Kasım | Macaristan - Türkiye pic.twitter.com/mCY9S3FzYq
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