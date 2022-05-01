Almanya'da belediye binasına asılan Trabzonspor bayrağına polis engeli

Trabzonspor’un şampiyonluğu yurt dışında da doyasıya kutlanıyor. Antalyaspor ile oynanan ve 2-2 biten karşılaşma sonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’da taraftarlar sokaklara döküldü.
Hamburg’da özel izin alınarak Hamburg Belediye Sarayı önünde şampiyonluk kutlamaları yapıldı. Saat 22.00’den itibaren başlayan kutlama gece geç saatlere kadar sürdü. Hamburg ve çevresinde yaşayan Trabzonlu ve Trabzonspor taraftarları bayraklarını alarak meydana koştu.
7’den 70’e taraftarlar meydanda horon teperek, Trabzon marşlarıyla coştular. Etkinlik alanında 15 civarında polis aracı da güvenlik gerekçesiyle nöbet tuttu. İki genç Belediye Sarayı’nın kapısına tırmanarak Trabzon bayrağı asarken, polisler anında müdahale ederek bayrağı indirip gençleri oradan uzaklaştırdı.
SPOR
Trabzonsporlu taraftarlara saldıran Fenerbahçeliler gözaltında
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Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu tüm yurtta doyasıya kutladı.
Bordo-mavili taraftarlar, forma ve bayraklarla erken saatlerde İstiklal Caddesi’ne gelirken, Antalyaspor mücadelesini de bu bölgede bulunan mekanlarda takip etti. Karşılaşmanın son düdüğü ile birlikte binlerce bordo-mavili taraftar meydana gelerek kutlamalara başladı. Yüzlerce meşalenin yanıp, havai fişeklerin atıldığı gecede taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor taraftarları Van sokaklarına indi. Taraftar slogan eşliğinde Soydan Kavşağından Beşyol Meydanı’na yürüyüşe geçti.
Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da kutlamalar kapsamında takım formalarını giyen ve ellerinde borda-mavili bayraklarla sokaklara çıkan taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.
Antalyaspor karşılaşmasının bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşayan taraftarlar bordo-mavili bayraklarıyla araçlarına binerek Manisa’da da şehir turu attı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan taraftarlar meşaleler eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Bordo-mavili taraftarlar, Pazar ilçesinde takımlarının şampiyonluğunu doyasıya kutladı. Bordo-mavili taraftarlar, maçın bitmesiyle birlikte meşaleler yakarak, şampiyonluk şarkıları söyledi. Büyük coşku yaşayan Trabzonsporlu taraftarlar araçları ile Pazar’da marşlar eşliğinde konvoy yaptı.
Karşılaşma sonrası Bursa’daki taraftarlar büyük coşku yaşadı. Beşevler Meydanı’nda kurulan dev ekranda maçı takip eden binlerce taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle sevinç yaşadı. Kutlamada havai fişek ve meşale gösterileri yapıldı. Meydanda toplanan taraftarlar, şampiyonluğu horon oynayarak kutladı.
Bordo-mavili taraftarlar Üsküdar’da şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı. Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk kutlaması havadan drone ile görüntülendi.
Zonguldak'ta ellerinde meşaleler ve Trabzonspor bayrakları ile şampiyonluk coşkusu yaşayan vatandaşlar müzik eşliğinde horon oynadı.
Antalya’da yaşayan Trabzonlu vatandaşlar da maçın bitiş düdüğü ile birlikte kendilerini sokağa attı. Konyaaltı ilçesi seyir terasında toplanan çok sayıda taraftar doyasıya şampiyonluğu kutladı. Meşale yakarak oyun oynayan taraftarlar kutlamaların tadını çıkardı.
Bordo-mavili taraftarlar, Trabzonspor - Antalyaspor maçı öncesi Trabzonsporlular Derneği’ni doldurarak maçı burada izledi. Maç sırasında gergin anlar yaşayan taraftar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek büyük coşku yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte dışarıya çıkan taraftarlar, adeta bayram havası yaşadı.
Trabzonspor'un şampiyonluğu tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı
Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'da bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ülkenin dört bir yanında sokağa çıkan Trabzonsporlu taraftarlar, meşaleler yakıp, havai fişekler atarak şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.