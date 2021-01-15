SÜPER LİG

Almanya'dan Mesut Özil iddiası: Maaşında indirime gitmek istemiyor

Arsenal ile sözleşmesini feshedip Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Mesut Özil ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz ekibinin en çok kazanan futbolcusu olan yıldız ismin transferi Alman basınında yer alan iddialara göre sezon sonuna kalabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil, Arsenal'de sezon başında kadro dışında kalmıştı.

Mesut Özil, Arsenal'de sezon başında kadro dışında kalmıştı.

BILD yazarı Christian Falk'ın iddiasına göre Arsenal'den ayrılmak isteyen Mesut Özil'in transferinin uzaması, oyuncunun sezonun sonuna kadar alacağı olan rakamla ilgili. Arsenal'den sözleşme gereği alma hakkı bulunan parayı bırakmak istemeyen Türk Asıllı Alman futbolcu, sözleşme feshi için kendisinden talep edilen indirimi de kabul etmedi.

Fenerbahçe'ye transferi bu sebeple bir türlü gerçekleşmeyen oyuncu, Arsenal ile sözleşmesini sonlandıramazsa Londra'da kalmak zorunda kalacak. Christian Falk'ın aktardığına göre Fenerbahçe bu transfer için devre arasının son gününe kadar bekleyecek ve imzayı attırmak için bekleyecek.

  • Arsenal'in en çok kazanan oyuncusu durumunda olan Mesut Özil, İngiliz kulübünden yıllık 18.2 milyon Sterlin gelir elde ediyor.

PORTRE | Mesut Özil
Yeni Şafak

PORTRE | Mesut Özil

Çin'den aldığı 100 milyon euroluk teklifi reddedip Doğu Türkistan için yardım çağrısında bulunan bir Türk o… Adını arama motorlarından, oyunlardan silseler de yıllarca hatırlanacak, onun atalarına olan vefası…

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması: Hep bir...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.