Almanya'dan Mesut Özil iddiası: Maaşında indirime gitmek istemiyor

BILD yazarı Christian Falk'ın iddiasına göre Arsenal'den ayrılmak isteyen Mesut Özil'in transferinin uzaması, oyuncunun sezonun sonuna kadar alacağı olan rakamla ilgili. Arsenal'den sözleşme gereği alma hakkı bulunan parayı bırakmak istemeyen Türk Asıllı Alman futbolcu, sözleşme feshi için kendisinden talep edilen indirimi de kabul etmedi.

Fenerbahçe'ye transferi bu sebeple bir türlü gerçekleşmeyen oyuncu, Arsenal ile sözleşmesini sonlandıramazsa Londra'da kalmak zorunda kalacak. Christian Falk'ın aktardığına göre Fenerbahçe bu transfer için devre arasının son gününe kadar bekleyecek ve imzayı attırmak için bekleyecek.

Arsenal'in en çok kazanan oyuncusu durumunda olan Mesut Özil, İngiliz kulübünden yıllık 18.2 milyon Sterlin gelir elde ediyor.

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan #MesutÖzil, Arsenal'de neden kadro dışında kaldı?



✅Wenger

🤔Emery

❌Arteta

💷Sözleşme

🇨🇳Çin pic.twitter.com/f4nppl2k2p — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 12, 2021