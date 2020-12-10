Alper Potuk hocasıyla tartıştı kadro dışında kaldı

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Ankaragücü'ne transfer olan ve eski günlerini arayan Alper Potuk, başkent ekibinde de sıkıntılı bir süreç yaşıyor.

T eknik direktör Mustafa Dalcı ile tartışan tecrübeli futbolcu, Konyaspor maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı. Alper Potuk, cumartesi günü oynanacak maça kadar yapılacak antrenmanlarda yer almayıp, bireysel çalışmalar gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertli yönetim de Alper Potuk ile ilgili teknik ekibin raporuna göre hareket edecek.

Konyaspor maçı sonrasında toplanacak yönetimin, pazartesi günü konuyla ilgili kararını vermesi bekleniyor.



