SÜPER LİG

Alper Potuk hocasıyla tartıştı kadro dışında kaldı

Süper Lig’in 12’nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek Ankaragücü’nde Alper Potuk şoku yaşanıyor. Dün gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Mustafa Dalcı ile tartışan tecrübeli futbolcu, Konyaspor maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Alper Potuk

Alper Potuk

Fotoğraf: DHA
Alper Potuk

Alper Potuk

Fotoğraf: DHA
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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Ankaragücü'ne transfer olan ve eski günlerini arayan Alper Potuk, başkent ekibinde de sıkıntılı bir süreç yaşıyor.

Teknik direktör Mustafa Dalcı ile tartışan tecrübeli futbolcu, Konyaspor maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı. Alper Potuk, cumartesi günü oynanacak maça kadar yapılacak antrenmanlarda yer almayıp, bireysel çalışmalar gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertli yönetim de Alper Potuk ile ilgili teknik ekibin raporuna göre hareket edecek.

Konyaspor maçı sonrasında toplanacak yönetimin, pazartesi günü konuyla ilgili kararını vermesi bekleniyor.


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