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Alperen Şengün sakatlıktan double-double ile döndü

Alperen Şengün sakatlıktan double-double ile döndü

10:1413/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
DHA
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Alperen Şengün 17 sayı ve 13 ribaund ile oynadı
Alperen Şengün 17 sayı ve 13 ribaund ile oynadı

NBA’DE geçen hafta Toronto Raptors maçında sakatlanan Alperen Şengün bu sabaha karşı Phoenix Suns’a karşı oynanan maçta sahadaki yerini alarak double-double yaptı.

NBA’de geçen hafta Houston Rockets’ın, Toronto Raptors’ı 94-87 yendiği maçın başında sakatlanan Alperen Şengün maça dönememişti ve All-Star kadrosunda da yer alan oyuncunun sakatlığı kafalarda soru işareti oluşturmuştu. Bu sabaha karşı Rockets’ın, evinde Suns’ı 119-111 yendiği maçta iyileşerek forma giyen milli basketbolcu double-double yaparak maçı tamamladı.


Belindeki sakatlığın iyileşmesiyle, Phoenix Suns karşısında 38 dakika sahada kalan genç oyucu 17 sayı ve 13 ribaund üretti, 5 de asist yaparak maçı double-double’la tamamladı.


Alperen’in takım arkadaşlarından Tari Eason 25 sayı ve Jalen Green de 18 sayı ile galibiyete önemli katkı yaparken, rakip takımın en skorer ismi ise 37 sayıyla Kevin Durant oldu. NBA’in yıldız oyuncularından Kevin Durant, bu hafta oynadıkları ve Memphis Grizzlies'in Phoenix Suns'ı 119-112 yendiği maçta attığı sayılarla NBA tarihinde 30.000 sayı barajını aşan 8’inci oyuncu olmuştu.



#NBA
#Alperen Şengün
#Houston Rockets

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