Spor Alperen Şengünden NBA Yaz Ligine muhteşem başlangıç
NBA

Alperen Şengün'den NBA Yaz Ligi'ne muhteşem başlangıç

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets adına Yaz Ligi'nde forma giyen Alperen Şengün, Cleveland Cavaliers ile oynadıkları hazırlık maçında "double-double"lık performans sergiledi.

Haber Merkezi AA
Alperen Şengünden NBA Yaz Ligine muhteşem başlangıç
Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'ne "double-double" ile başladı.

Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde ilk maçına çıktı.

Cavaliers'ı 84-76 yendikleri mücadeleye ilk 5'te başlayıp 27 dakika 15 saniye süre alan Alperen, 15 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.

  • Performansıyla göz dolduran 19 yaşındaki pivot, istatistiklerine 4 blok, 3 asist, 1 top çalma da ekledi.

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