Alperen Şengün'den NBA Yaz Ligi'ne muhteşem başlangıç

Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde ilk maçına çıktı.
Cavaliers'ı 84-76 yendikleri mücadeleye ilk 5'te başlayıp 27 dakika 15 saniye süre alan Alperen, 15 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.
- Performansıyla göz dolduran 19 yaşındaki pivot, istatistiklerine 4 blok, 3 asist, 1 top çalma da ekledi.
15 SAYI | 15 RİBAUND | 4 BLOK | 3 ASİST
İşte @AlperennSengun'ün @NBASummerLeague'deki ilk maç performansı! ✨ #NBASummer pic.twitter.com/fzrT2ahLVq
15 SAYI | 15 RİBAUND | 4 BLOK | 3 ASİST