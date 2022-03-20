Altay Başkanı Ekmekçioğlu: "Kayode'nin golü ofsayt"

Süper Lig'in 30. haftasında oynana Sivasspor maçını değerlendiren Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu yedikleri ilk golün yüzde yüz ofsayt olduğunu belirtti.

"Çekilen ofsayt çizgisi bile VAR’ı yalanlıyor"

"VAR, herkesin gözüyle gördüğü bir şeye, elindeki yüksek teknolojiye rağmen nasıl hatalı bakabiliyor aklım almıyor. Çekilen ofsayt çizgisi bile VAR’ı yalanlıyor. Goutas topu kafayla arkaya indirdiği anda Kayode, İbrahim Öztürk’ün önünde ve net ofsayt pozisyonunda. Hakem bunu net görüp, kararını veriyor ama VAR’dan Emre Malok devreye girip çizilen çizgiye rağmen golü verdiriyor.”

"VAR kararı yine aleyhimize çalıştı"

"Bu sezon 13 ayrı pozisyonda haklı olmamıza rağmen hakem ve VAR kararlarıyla gol yedik, aleyhimize penaltı verildi ve golümüz iptal edildi” diyen Atay Başkanı, "Bu maçta da VAR kararı yine aleyhimize çalıştı. Emre Malok’tan başka VAR’a gönderecek hakem mi yok? Biz, Büyük Altay geçmişine ve saygınlığına yakışır, saygı çerçevesinde açıklamalarla uyarılar yapmaya çalışırken artık bunun da bir yarar getirmediğini üzülerek görüyoruz.”

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"Hocamızın istifa kararı anlık ve duygusal"

"Anlık duygusal bir karar" olarak nitelendirerek, "Yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve personelimiz olarak hepimiz zor şartlar altında mücadele veriyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdürmek ve Altay’ımızı sezon sonunda hedefimize ulaştırmak istiyoruz. Bu süreçte doğal olarak yıpranmalar olacak. Hocamız ile hafta boyunca yaptığımız görüşmelerde böyle bir yönelimi yoktu. İzmir’e dönüşte kendisiyle yeniden bir araya gelerek durumu değerlendireceğiz.”