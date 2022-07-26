Spor Altay Bayındır "Güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz"
FUTBOL FUTBOL

Altay Bayındır: "Güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz"

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Altay Bayındır, yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Altay Bayındır: Güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz
Altay Bayındır

Altay Bayındır, karşılaşma öncesi Jorge Jesus ile birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz"

Teknik direktörlerinin söylediklerini sahaya yansıtmaya çalışacaklarını ifade eden Altay, "Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. İyi çalışıyoruz. Hocamızın söylediklerini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah antrenmanda yaptıklarımızı maçta uygulayarak güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yolumuza devam edeceğiz"

İlk maçta kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu söyleyen 24 yaşındaki kaleci, "Yarın kazanırsak yolumuza devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya çalışıyoruz. Hocamız da elinden geleni yapıyor. Sahaya sağlıklı bir şekilde çalıştıklarımızı yansıtırsak güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. İçerde oynayacağımız ilk maç, herkes heyecanlı. Taraftarlarımızın bize vereceği enerjiyi sahada en iyi şekilde kullanarak savaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Sahada birlikte bir mücadele veriyoruz"

Fenerbahçe formasını giydikleri her anı mücadele vererek geçireceklerini aktaran Altay, "Hocamız dünya çapında bir isim. kendi tecrübelerini babacan bir şekilde bizlere yansıtmaya çalışıyor. Bizler de saygılı bir şekilde sonuna kadar hocamızın söylediklerini yapıyoruz. Konsantre çok önemli yarın. Güzel bir aile ortamımız var. Önemli olan bunu devam ettirmek. Takımımızda herkes değerli ve herkesin farklı meziyetleri var. Sahada birlikte bir mücadele veriyoruz. Profesyoneliz, sakatlıklar olabiliyor. Serdar ağabeyini sakatlığı üzücü ama hazır kim varsa devam edeceğiz. Benim için fark eden bir durum değil. Hepimizin görevleri var. Hepimizin kendi üstüne düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Jorge Jesus: "Gidişata göre belli stratejiler uygulayacağız"
SPOR
Jorge Jesus: "Gidişata göre belli stratejiler uygulayacağız"
Aylık kazancı 30 bin lira

Aylık kazancı 30 bin lira

Pandemi hayatını değiştirdi: Denizin dibinden çıkarıyor.
Gözyaşlarıyla uğurlandı

Gözyaşlarıyla uğurlandı

​Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'a son görev.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal konuşuyor

​'CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Soçi'de Rus lider Putin'le bir araya gelecek

Üniversitede bu bölümleri seçen adaylara verilecek.

Ata sporlarında renkli buluşma

Ata sporlarında renkli buluşma

​Türk dünyası Bursa'da bir araya geldi.

Bu yıl sonu Jandarma'ya teslim edilecek.

​Yunanistan'daki yangın Türkiye'den görülüyor.

Trump'ın damadı kitabında tek tek anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.