Kadrosunu Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar, gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da kadrosunda bulunan oyuncularla sözleşme yenileme görüşmelerine başladı.
- Altay Bayındır ile 4 yıllık anlaşma sağlandı
- Fenerbahçe sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan kaleci Altay Bayındır’ın sözleşmesini yenileme konusunda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, milli kaleci ve menajeriyle yapılan görüşmede 4 yıllık anlaşma sağladı. Ayrıca 24 yaşındaki file bekçisinin serbest kalma bedeli olarak da 25 milyon euro belirlendi. Milli takım dönüşünde Altay ile resmi imzaların atılması bekleniyor.
Altay Bayındır, 24 yaşında🎉
🖊Onu bir kelime ile anlat. pic.twitter.com/ZQ9tkSYnQl
Altay Bayındır, 24 yaşında🎉