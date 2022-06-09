Altay Bayındır ile 4 yıllık anlaşma sağlandı Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da sözleşmesi süresi gelecek yıl sona erecek olan milli kaleci Altay Bayındır ile de masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki başarılı file bekçisiyle 4 yıllık anlaşma sağladı.

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