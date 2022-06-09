Spor Altay Bayındır ile 4 yıllık anlaşma sağlandı
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Altay Bayındır ile 4 yıllık anlaşma sağlandı

Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da sözleşmesi süresi gelecek yıl sona erecek olan milli kaleci Altay Bayındır ile de masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki başarılı file bekçisiyle 4 yıllık anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altay Bayındır ile 4 yıllık anlaşma sağlandı
Transfermarkt verilerine göre Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri 16 milyon euro.

Kadrosunu Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar, gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da kadrosunda bulunan oyuncularla sözleşme yenileme görüşmelerine başladı.

  • Altay Bayındır ile 4 yıllık anlaşma sağlandı
  • Fenerbahçe sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan kaleci Altay Bayındır’ın sözleşmesini yenileme konusunda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, milli kaleci ve menajeriyle yapılan görüşmede 4 yıllık anlaşma sağladı. Ayrıca 24 yaşındaki file bekçisinin serbest kalma bedeli olarak da 25 milyon euro belirlendi. Milli takım dönüşünde Altay ile resmi imzaların atılması bekleniyor.

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