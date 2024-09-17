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Spor

Altay Bayındır: "Oynamaya ihtiyacım var"

Manchester United forması giyen Altay Bayındır, kulübün resmi internet sitesine konuştu. Altay Bayındır, antrenmanlarda çok çalıştığını ve oynamak istediğini söyledi.

Haber Merkezi
16:06 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 16:07 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Altay Bayındır
Altay Bayındır

Manchester United'ın milli kalecisi Altay Bayındır, kulübün resmi sitesine özel açıklamalarda bulundu. Daha fazla süre almak istediğini belirten Bayındır, antrenmanlarda da çok çalıştığını vurguladı. Altay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:


"Çok çalışıyorum"

"Her zaman hazır olmam gerekiyor. Çok çalışıyorum. Eğer bir futbolcuysanız, şansın size ne zaman geleceğini bilemezsiniz ve hazır olmanız gerekir. Antrenmanlarda çok çalışıyorum ve oynamak istiyorum. Daha fazla şans bulmaya ihtiyacım var. Tabii ki bu bir futbolcu için çok önemli."


"Kendinizi göstermeniz gerekiyor"

"Futbolda antrenmanda ve maçta farklı şeyler yapmanız gerektiğini söyleyebilirim. İkisi birbirinden farklı şeyler. Antrenman sahasında çok çalışabilir ve her şeyi yapabilirsiniz ama maçta kendinizi göstermeniz gerekir. Kendinizi maçta göstermek daha önemli çünkü maçta kendinizi gösterseniz herkes bunu görebilir. Elbette antrenmanda çok çalışmanız ve kendinizi göstermeniz gerekiyor. Ama bu ikisi farklı şeyler. Kendinizi oyunda ve sahada göstermeniz gerekiyor."


"En iyisini yapacağım"

"Geçen yıl uzun süre şans bulamadım, sadece bir maçta oynadım. Bu benim için yeterli değil. Ama hayatta her şey olabilir. Sadece odaklanmalı ve çok çalışmalısınız. Hayatta her şey değişebilir. Eğer şansa bulursam hazır olacağım. Kaleye geçersem kendimi göstereceğim ve elimden gelenin en iyisini yapacağım."












#Altay Bayındır
#Manchester United
#İngiltere Premier Lig
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