Spor Altay kazanmayı unuttu Son 6 sezonun en uzun serisi
FUTBOL FUTBOL

Altay kazanmayı unuttu: Son 6 sezonun en uzun serisi

Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'la 2-2 berabere kalarak galibiyet özlemi 8 haftaya yükselen Altay, son 6 sezonun en uzun kazanamama serisine imza attı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Altay kazanmayı unuttu: Son 6 sezonun en uzun serisi
Altay ligde 14. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Altay, son 6 sezonun en uzun kazanamama serisine imza attı. 3'üncü Lig'de mücadele ettiği 2015-16 sezonunun son 9 maçında 3 puan yüzü göremeyen siyah-beyazlılar, cuma günü evinde Atakaş Hatayspor'u da yenemezse aynı seriyi tekrarlayacak.

Son olarak Beşiktaş'ı yendi

Bu sezon son galibiyetini 24 Eylül'de taraftarı önünde 2-1'lik skorla Beşiktaş karşısında alan İzmir ekibi, daha sonra 3 puanı bir arada göremedi. Altay, bu periyotta Gaziantep FK (D), Vavacars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (D), Fraport Tav Antalyaspor (D) ve Adana Demirspor'a yenilirken; Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir (D) ve Galatasaray'la (D) berabere kaldı.

  • Siyah-beyazlılar, Hatayspor karşısında galip gelmesi halinde 77 gün sonra taraftarına 3 puan sevinci yaşatacak. Altay'da sarı kart cezalısı sağ bek Cebrail ve orta saha oyuncusu Zeki, bu hafta forma giyemeyecek.

Altay iki İstanbul deplasmanından iki puan çıkardı
SPOR
Altay iki İstanbul deplasmanından iki puan çıkardı

Altın yükselişle tamamlandı

Altın yükselişle tamamlandı

İşte gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar.
Sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı

8 Ocak 2022'de açılması planlanıyor.
Memur maaşlarına zam oranı belli oldu

​İşte milyonlarca memurun merakla beklediği o rakamlar.

'Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçundan ceza istendi.

Boyaları solmak yerine her yıl daha da canlanıyor.

Hastaneyi <br>birbirine kattı

Hastaneyi
birbirine kattı

Maske takmayan hastadan doktora akılalmaz sözler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.