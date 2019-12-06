PTT 1.LİG

Altay'da Ali Tandoğan dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Ali Tandoğan'la sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi AA
Tandoğan için imza töreni düzenlendi.

Tandoğan için imza töreni düzenlendi.

Fotoğraf: Ali Korkmaz / AA

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve sportif direktör Özden Töraydın ile bir araya gelen Ali Tandoğan'ın 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ekmekçioğlu, imzanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ali Tandoğan ise Altay gibi büyük bir camiaya gelmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu, siyah-beyazlı ekibin sezon başı belirlediği Süper Lig hedefi için çalışacaklarını kaydetti.

  • Daha önce Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktörlük yapan Ali Tandoğan, cezası nedeniyle bu haftaki Osmanlıspor karşılaşmasını tribünden takip edecek.


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