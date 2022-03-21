Altay'da işler karıştı, taraftarlar isyan etti

18 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de düşme hattından kurtulamayan siyah-beyazlılarda mağlubiyetten çok teknik adam Serkan Özbalta'nın istifası şok etkisi yaptı. Sivas deplasmanı öncesi 6 maçta 11 puan toplayarak İzmir ekibinin kümede kalma umutlarını diri tutan Özbalta, "Hafta içi sağlıksız bir ortam vardı. Çok çalışamadık, ilk defa böyle çalışamadık" sözleriyle kulüpte işleyişin yolunda gitmediğini işaret etti.

Görevde olduğu 2 ay boyunca gecesini gündüzüne katarak futbolcularla birlikte çok büyük fedakarlıklar yaptığını vurgulayan genç teknik adam, "Zihnimiz çok fazla yoruldu, takıma zarar vermek istemiyoruz. Devam edemeyeceğimi onlara ileteceğim. Dostça ayrılmak için bir plan yapacağız" mesajı verdi.

REKLAM

Özbalta'nın açıklamalarını, "Anlık duygusal bir karar" olarak değerlendiren başkan Özgür Ekmekçioğlu, yarın genç çalıştırıcı ile bir araya gelecek.

Altay'da bazı yabancı futbolcuların ödemelerin yapılmaması nedeniyle idmanlara katılmadığı, teknik direktör Serkan Özbalta'nın bu sebeple istifa kararı aldığı iddia edildi.

SPOR Süper Lig'de ayrılık: Görevini bırakıyor

Taraftarlar sert çıktı

Altay 1914 Taraftarlar Derneği yazılı bir açıklama yaparak Altay yönetimine tepki gösterdi.

Taraftarlar, "İyi gideni bozma konusunda üzerine kimseyi tanımadığımız yönetim kurulumuz görülüyor ki yine bir kriz dönemini yönetememiştir. Artık Altay'ın önünde kimseyi engel olarak görmek istemiyoruz. Daha önce her problemin kaynağı olarak gösterilen eski sportif direktör Özden Töraydın ile gizli buluşmalar gerçekleşmiş ve Altay'dan nemalanmak isteyen menajerler kulübün üzerine tekrar çökmek için sıraya girmiştir. Bu tarz fırsatçı şahısları kulübün kapısından içeri sokturmayacağız" ifadelerine yer verdi.

REKLAM

Kaleci Ali Şaşal'a tepki

Altyapısından yetiştiği Altay'da profesyonel olup, 6 sezondur Demir Grup Sivasspor'un kalesini koruyan Ali Şaşal Vural, 90+1'inci dakikada yaşadığı gol sevinci nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlardan tepki gördü.

Uzatmanın ilk dakikasında yaptığı degaj, Yatabare'nin rakip fileleri havalandırmasıyla asiste dönüşen Ali Şaşal, 2-1 öne geçmeleriyle büyük sevinç yaşayıp, gözyaşlarını tutamadı.

Altaylı taraftarlar tecrübeli file bekçisinin eski kulübüne karşı abartılı bir sevinç yaşadığını ve bu davranışı kendisine yakıştıramadıklarını ifade etti.

SPOR Sivasspor 3 puanı son dakikada aldı



