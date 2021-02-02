Altay'da Yücel İldiz dönemi sona erdi

Gündem

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi evinde ölü bulundu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selahattin Akkuş (60) Muğla'daki evinde cansız bedeni bulundu. İlk incelemede herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Akkuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.