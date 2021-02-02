Altay'da Yücel İldiz dönemi sona erdi

Şampiyonluğu hedefleyen Altay’da üst üste alınan kötü sonuçlar sebebiyle teknik direktör Yücel İldiz ile yol ayrımına gelindi.
Ligdeki son 3 maçını kaybeden siyah-beyazlılarda yönetim, deneyimli teknik adamla görüşerek ayrılık kararını iletti. 67 yaşındaki teknik adam kararı anlayışla karşılayarak, ayrılık konusunda yönetimle anlaştı.
Altay’ın bugün içerisinde ayrılıkla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.
- Bu sezon başında göreve geldiği Altay’da 19 maça çıkan Yücel İldiz, bu maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.