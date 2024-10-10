Ampute Futbol Milli Takımı Kırşehir'de kampa girdi

Takımın gençleştiğine dikkat çeken Vural, bu konunun da altyapıdaki futbolcular için önemli olduğunu ve Balkan Şampiyonası'nda güzel bir tecrübe kazanacaklarını dile getirdi.

Dünya birinciliğinin yanı sıra 3 kez üst üste Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı'nın müzede eksik olan Balkan Kupası'nı da alacağına inandıklarını kaydeden Vural, milli takımın sıkı bir çalışma içerisinde olduğunu ve ortaya koydukları bu azmin şampiyonlukla sonuçlanacağını vurgulayarak, "Biz dünya ve Avrupa şampiyonuyuz. Kulüpler düzeyinde Şampiyonlar Ligi şampiyonuyuz. Türkiye, son 20 yılda bu alanda çok büyük mesafeler kat etti. Dolayısıyla biz bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Şampiyon gidip şampiyon gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.