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Anadolu Efes'in Euroleague'deki rakibi Kızılyıldız

Anadolu Efes'in Euroleague'deki rakibi Kızılyıldız

09:533/04/2025, Perşembe
AA
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Türk Telekom ile Anadolu Efes, Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmada, Anadolu Efes oyuncusu Jordan Nwora (3) de forma giydi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Türk Telekom ile Anadolu Efes, Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmada, Anadolu Efes oyuncusu Jordan Nwora (3) de forma giydi.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak. Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Maccabi Playtika'yı 90-88 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini alan ve normal sezonun bitimine 2 maç kala play-in oynamayı garantileyen Anadolu Efes, ligde 18 galibiyet,14 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekip ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Sırbistan temsilcisi ise 9. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, bu maçın ardından Zalgiris ile sahasında oynayarak normal sezonu tamamlayacak.

Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısında oynanan maçta Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup etmişti.


Avrupa'da 869. randevu


Anadolu Efes, Kızılyıldız müsabakasıyla Avrupa kupalarında 869. randevusuna çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 868 karşılaşmada 490 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 621. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 620 maçın 333'ünü kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

#Anadolu Efes
#Kızılyıldız
#THY Avrupa Ligi

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