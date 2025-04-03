Anadolu Efes'in Euroleague'deki rakibi Kızılyıldız

Maccabi Playtika'yı 90-88 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini alan ve normal sezonun bitimine 2 maç kala play-in oynamayı garantileyen Anadolu Efes, ligde 18 galibiyet,14 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekip ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Sırbistan temsilcisi ise 9. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, bu maçın ardından Zalgiris ile sahasında oynayarak normal sezonu tamamlayacak.

Anadolu Efes, Kızılyıldız müsabakasıyla Avrupa kupalarında 869. randevusuna çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 868 karşılaşmada 490 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 621. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 620 maçın 333'ünü kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.