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Ancelotti'den Cenk Tosun kararı: Milli futbolcu için ayrılık kapıda

Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, Liverpool ile oynanacak FA Cup maçı öncesinde kadroya alınmadı. Marco Silva döneminde şans bulamayan oyuncunun Anceotti tarafından da düşünülmemesi sonrasında transfer ihtimali güçlendi. İngiliz basını milli yıldızın gidebileceği iki takımın ismini verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun, Everton'da bu sezon sadece 5 Premier Lig maçı oynadı ve 1 gol attı.

Cenk Tosun, Everton'da bu sezon sadece 5 Premier Lig maçı oynadı ve 1 gol attı.

Fotoğraf: SCOTT HEPPELL

Beşiktaş'tan oldukça yüksek bir bonservis bedeline Everton'a transfer olan Cenk Tosun, bu sezon istediği forma şanslarını elde edemiyor. Marco Silva ile başlayan oynatılmama süreci Carlo Ancelotti ile de devam eden milli oyuncu takımdan ayrılma hazırlığı yapıyor.

Liverpool ile oynanacak FA Cup maçı öncesinde İtalyan teknik direktör tarafından maç kadrosuna alınmayan Cenk Tosun'un Premier Lig'de kalmak istediği ve 2 takımın radarında olduğu öğrenildi.

  • Ada basınının iddiasına göre Cenk Tosun Ocak ayı içerisinde Aston Villa ve Crystal Palace takımlarından birine kiralık olarak transfer olabilir.

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