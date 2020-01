Ancelotti'den Cenk Tosun kararı: Milli futbolcu için ayrılık kapıda

Beşiktaş'tan oldukça yüksek bir bonservis bedeline Everton'a transfer olan Cenk Tosun, bu sezon istediği forma şanslarını elde edemiyor. Marco Silva ile başlayan oynatılmama süreci Carlo Ancelotti ile de devam eden milli oyuncu takımdan ayrılma hazırlığı yapıyor.

Liverpool ile oynanacak FA Cup maçı öncesinde İtalyan teknik direktör tarafından maç kadrosuna alınmayan Cenk Tosun'un Premier Lig'de kalmak istediği ve 2 takımın radarında olduğu öğrenildi.

Ada basınının iddiasına göre Cenk Tosun Ocak ayı içerisinde Aston Villa ve Crystal Palace takımlarından birine kiralık olarak transfer olabilir.