Anderson Talisca'dan Beşiktaşlıları şaşırtan karar

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca, şaşırtan bir karar verdi.

Portekiz basınından Ojogo'nun haberine göre Brezilyalı futbolcu, her fırsatta Benfica'ya dönmeyeceğini söylemiş olsa da kulübünün kendisine sunduğu sözleşme teklifini kabul etti. 2019 yılında sona erecek olan kontratın 2021'e kadar uzatılması için el sıkışan tarafların ilerleyen günlerde konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

Anderson Talisca'nın Benfica ile kontrat uzatmasının perde arkasında transferi olduğu iddia ediliyor. Bilindiği üzere Talisca'nın kontratı 1 sene sonra sona eriyor. Bu detay oyuncudan elde edilecek geliri düşüreceği için oyuncunun menajeri ve kulüp ortak bir kararla böyle bir yola gitti.

01:29 dk 26 Eylül 2017 Diğer Querasma'dan müthiş orta Talisca'dan harika gol Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i konuk etti. İlk yarının son dakikalarında Querasma'nın müthiş ortasına güzel bir kafa vuruşu yapan Talisca farkı 2'ye çıkardı.