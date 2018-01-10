SÜPER LİG

Anderson Talisca'dan Beşiktaşlıları şaşırtan karar

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Portekiz basınından Ojogo'nun haberine göre kulübüyle sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Her fırsatta Benfica'ya dönmek istemediğini söyleyen Talisca'nın bu kararı şaşkınlık yaşattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anderson Talisca, Beşiktaş formasıyla 57 maçta 24 gol atma başarısı gösterdi.

Anderson Talisca, Beşiktaş formasıyla 57 maçta 24 gol atma başarısı gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca, şaşırtan bir karar verdi.

Portekiz basınından Ojogo'nun haberine göre Brezilyalı futbolcu, her fırsatta Benfica'ya dönmeyeceğini söylemiş olsa da kulübünün kendisine sunduğu sözleşme teklifini kabul etti. 2019 yılında sona erecek olan kontratın 2021'e kadar uzatılması için el sıkışan tarafların ilerleyen günlerde konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

  • Anderson Talisca'nın Benfica ile kontrat uzatmasının perde arkasında transferi olduğu iddia ediliyor. Bilindiği üzere Talisca'nın kontratı 1 sene sonra sona eriyor. Bu detay oyuncudan elde edilecek geliri düşüreceği için oyuncunun menajeri ve kulüp ortak bir kararla böyle bir yola gitti.

Querasma'dan müthiş orta Talisca'dan harika gol
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Querasma'dan müthiş orta Talisca'dan harika gol

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i konuk etti. İlk yarının son dakikalarında Querasma'nın müthiş ortasına güzel bir kafa vuruşu yapan Talisca farkı 2'ye çıkardı.

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andersontalisca (@andersontalisca)'in paylaştığı bir gönderi ()

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