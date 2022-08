Andrea Pirlo: "Böyle kaybetmeye devam edemeyiz"

Süper Lig’in 3. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Beşiktaş’a 4-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, bu sonuçla birlikte ligdeki puan hasretini sürdürdü.

"Korku olmadan oynamamız gerekiyor"

Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo, sezona hep ilk yarılarda sıkıntılar yaşayarak başladıklarını ifade ederek, “Böyle kaybetmeye devam edemeyiz. Sezon başladı ve hızlı şekilde devam ediyor. Büyük ihtimal burada yolu değiştirmemiz gerekiyor çalışmamızda, bu şekilde devam edemeyiz. Bu maçların zor olacağını biliyoruz ama kişiliklerle, karakterlerle bulmamız gerekiyor. Korku olmadan oynamamız gerekiyor. Seyircinin tutkusunu biliyoruz ama bu tip rakiplere ceza kesebilecek bir takımız. Ama bireysel hatalarla ve korkuyla oynarsak bizim için çok zor bir yol olur. Artık kaybedecek vaktimiz yok puanlar almak için tam gaz yola devam etmek zorundayız” dedi.

"İstediğimiz savunma kurgusu bu değil"

Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan’ın, kendisini en iyi 11’e yazmasıyla ilgili soruya cevap veren Pirlo, “Salih gibi başka oyuncuların bu şekilde 11’e alması, örnek alması çok mutlu ediyor ama şu an maçı kaybettik, ben de antrenörüm. Savunmaya çalışıyoruz her hafta. Bu tip presleri kırmaya da çalışıyoruz ama bazı sıkıntıları yaşadık. Geçen sene daha farklı sistemle savunma yapıyorlardı, yeni sisteme alışmaları için belirli bir süre geçecek. İstediğimiz savunma kurgusu bu değil. Zor bir lig olduğunu biliyoruz. Her takım her takımı yenebiliyor. Her hafta gelişmek istiyoruz. Önümüzde iyi takımlar var bu ligde. Bireysel hatalar oluyor takım hataları oluyor istediğimiz sonuçlar gelmiyor ama mücadeleden memnunum” şeklinde konuştu.

