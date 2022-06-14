Andrea Pirlo'nun ilk transferi sürpriz bir isim olabilir: Menajeri ile masaya oturuldu

Fatih Karagümrük, takımdan ayrılan Lucas Biglia'nın yerini Jose Ernesto Sosa ile doldurmayı planlıyor.

Teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo'yu getiren Karagümrük'te orta saha için Fenerbahçe'den ayrılan Sosa gündeme geldi. Sözleşmesi sona eren Arjantinli orta saha oyuncusunun menajerine teklif sunan İstanbul ekibinin futbolcuya 1 yıllık kontrat verdiği aktarıldı.

Sosa'nın tatilde olduğu öğrenilirken Arjantinli oyuncunun Pirlo ile çalışmaya sıcak baktığı ve 1 yıl daha Türkiye'de forma giymek istediği belirtildi.

İlerleyen günlerde Jose Sosa'nın transferiyle ilgili somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.



