Ankaragücü-Bursaspor maçının başlama saati değişti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Antalyaspor deplasman maçı dönüşü meydana gelen üzücü kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarlarının ailelerine bu maçın hasılatının verilecek olması ve birçok kulüp taraftarlarının katılımı ile spordaki birlik beraberliğin devamlılığı amacıyla yapılan başvuru üzerine, karşılaşmanın saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanması kararlaştırıldı.

00:25 dk 02 Mart 2019 DHA Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederken Afyon'dan gelen acı haberle yıkıldı. Dün akşam Antalya'da oynanan karşılaşmadan sonra Ankara'ya dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 taraftar öldü, 23 kişi yaralandı.