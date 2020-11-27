SÜPER LİG

Ankaragücü-Trabzonspor (CANLI)

Erzurumspor karşısında 5 haftalık galibiyet hasretine son veren Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'ne konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ankaragücü-Trabzonspor

​Ankaragücü-Trabzonspor

Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü sahasında yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenerek 57 günlük galibiyet özlemine son veren Trabzonspor, bu kez Ankaragücü karşısında deplasmandaki hasrete son vermeye çalışacak.

  • Ankaragücü'nün 11'i:
  • Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven.
  • Trabzonspor'un 11'i:
  • Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe.

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