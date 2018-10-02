Ankaragücü'nden flaş çağrı: Lisansını askıya alın

Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün Antalyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na tepki gösterdi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Yenikent Stadyumu’nda oynadığımız Antalyaspor müsabakasının sonucunu, ilk defa Süper Lig’de maç yöneten karşılaşmanın stajyer hakemi Tugay Kaan Numanoğlu’nun verdiği yanlı ve hatalı kararları belirlemiştir.
- Futbol üç neticeye açık bir oyundur. Kazanırsınız, berabere kalırsınız, kaybedersiniz. Elde edilen sonuçları kendi içinizde değerlendirir, bir sonraki haftaya aynı hataları taşımamak için çalışırsınız.
- Hakemin verdiği yanlı ve hatalı kararları kiminle değerlendirelim? Bir sonraki müsabakada hakem faciası yaşanmaması için ne gibi bir önlem alalım? Hakem hatası ile kaybettiğimiz puanların hesabını kimden soralım?
- Sahaya futbol oynamaya çıkan Ankaragücü’nü sahada oynatmak istemeyen ve önyargılı bir hakem vardı desek abartmış olmayız!
- Henüz maçın başında oyuncumuz Erdem Özgenç’in sırtına çarpan topu ‘el’ diye değerlendiren hakemin verdiği kararın devamında kalemizde golü gördük.
- Antalyaspor savunma oyuncularının ceza sahasında topa elleriyle müdahale etmeleri elleriyle top oynamaları ‘9 kusurlu’ hareketten biri değil de nedir? Bu pozisyonda ‘VAR’ uygulamasına gitmeyen, hakemin niyeti nedir?
- Antalyaspor oyuncusu Hakan Özmert’in oyuncumuz Kenan Özer’e savurduğu tekmeyi, sakatlamaya yönelik hamlesini izleyen herkes bu hareketin kesinlikle sakatlamaya yönelik bir hareket olduğunu ve Hakan Özmert’in direkt kırmızı kart ile oyundan ihraç edilmesini beklerken hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun verdiği karar ile bir kez daha bir hakemin Ankaragücü’nü nasıl katlettiğine tanıklık etmişlerdir.
- 90 dakika boyunca tüm takdir haklarını rakipten yana kullanan, rakip kalecinin 7-8 dakika oyundan çalmasına müsaade eden, verdiği yanlı ve hatalı kararlarla müsabakanın sonucunu belirleyen Tugay Kaan Numanoğlu’nun MHK tarafından başka takımların canını yakmaması için dinlendirilmesi ve hatta lisansının askıya alınması en büyük beklentimizdir.
- Sezon başında olası yanlış ve hatalı hakem kararlarını önlemek için ‘VAR’ sistemi devreye konulmuş ve tüm Türkiye’ye tanıtılmıştır.
- Antalyaspor ile oynadığımız müsabakada sonuca etki eden ve mağlup olmamıza yol açan yüzde yüz üç hatalı hakem kararı yaşanmasına rağmen ‘VAR’ uygulamasına gidilmemesini düşündürücü bulmaktayız! Artık yanlış kararlar olmayacak diye yola çıkılarak oluşturulan ‘VAR’ sistemi kime göre var? Kime göre yok? Neye göre var? Neye göre yok? Bunun cevabını merak ediyoruz!
- Kurallar her takım için aynıdır. Kuralları uygulayacak olan hakemler de her takım için kuralları eşit uygulamalıdırlar. Hakemler kulları uygularken “görmedim, yanlış değerlendirdim, kaçırdım” gibi bahanelerin arkasına sığınarak deve kuşu misali kafasını kuma soksa da bu mazeretlerin hiç biri doğru kabul edilemez.
- Masa başında ekrandan müsabakayı izleyen VAR HAKEMLERİ, yanlı ve yanlış kararları müsabakayı yöneten hakeme bildirmediğiniz için sizde suçlusunuz ve suça ortak oluyorsunuz. Tıpkı sizler gibi milyonlar ekran başından müsabakayı izleyip canımızı yakan yanlı ve yanlış kararlara çanak tuttuğunuzu tüm çıplaklığı ile görüyor ve acınacak halinize bakarak hep bir ağızdan ‘KRAL ÇIPLAK’ diye haykırıyorlar.
- Ankaragücü, hakem staj yeri değildir. Stajyer hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun verdiği yanlış ve yanlı kararlar futbol izleyicisini futboldan soğutmaktadır. Bu ve benzeri hatalar futbolu yönetenlere karşı güvensizlik doğurmaktadır.
- MKE Ankaragücü Spor Kulübü, içinde bulunduğu zor durumdan olağanüstü bir mücadele ile tertemiz iki şampiyonluk elde ederek layık olduğu Süper Lig’e geri dönmüştür. Bu anlamda asla ve asla hakkımızı yedirmeyeceğimizin bilinmesini istiyor, yaşanan bu vahim tablonun bir daha tekrarlanmamasını ümit ediyor, sadece ve sadece adalet istiyoruz!
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