Ankaragücü'nden sert tepki: "Bir senaryo yazılmış, film oynanıyor"

Aytekin açıklamasında; "Rakip takımın 3-4 yöneticisi tarafından hakarete varan sözlerle maçı yönetmeye başlayan bir hakem. Böyle bir baskıyla bu hakemlerin doğru karar vermesi mümkün değil. Bir senaryo yazılmış. Bir sinema filmi oynanıyor. Biz bu maçla ilgili, hakem hatalarıyla ilgili basın açıklamamızı bugün daha öğlen 13:30'da hazırlayarak buraya geldik! Türk futbolunun geldiği nokta bu." dedi.