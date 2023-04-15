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Spor

Ankaragücü'nden sert tepki: "Bir senaryo yazılmış, film oynanıyor"

Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin Fenerbahçe maçı sonrasında; "Bir senaryo yazılmış. Bir sinema filmi oynanıyor." dedi.

23:07 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ankaragücü'nden maç sonu hakeme tepki geldi

Ankaragücü'nden maç sonu hakeme tepki geldi

Ankaragücü, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 90+6'da yediği gol ile mağlup oldu.


Maçın ardından Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin açıklamalarda bulundu.


Aytekin açıklamasında; "Rakip takımın 3-4 yöneticisi tarafından hakarete varan sözlerle maçı yönetmeye başlayan bir hakem. Böyle bir baskıyla bu hakemlerin doğru karar vermesi mümkün değil. Bir senaryo yazılmış. Bir sinema filmi oynanıyor. Biz bu maçla ilgili, hakem hatalarıyla ilgili basın açıklamamızı bugün daha öğlen 13:30'da hazırlayarak buraya geldik! Türk futbolunun geldiği nokta bu." dedi.


"Hakem soyunma odasına zor gitti"

Hüseyin Aytekin sözlerinin devamında; "Bakın bugün hakem soyunma odasına zor gitti. Anadolu'da bunu hakeme yapamazsınız. Maalesef burada bu kurallar esnetiyor. Belli birkaç takım için ligi dizayn etmek doğru mu? Türk futbolu böyle ilerlemez." açıklamasında bulundu.


Aytekin; "Bakın burada 2000 kişi, çocuğunun rızkını harcayarak buraya geliyor, deplasmanda takımını destekliyor. Ankara'da 100 binlerce insan bu takımın arkasında. Biz de ligde kalma mücadelesi veriyoruz." sözlerini sarfetti.




#Ankaragücü
#Fenerbahçe
#Süper Lig
32 dakika önce
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