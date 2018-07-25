SÜPER LİG

Ankaragücü'nün maçlarını oynayacağı stadyum belli oldu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün stat problemi çözüme kavuştu. İlk aşamada maçlarını Afyon'da oynayacağı açıklanan başkent temsilcisinin taraftar tepkileri sonrasında yeni adresi Osmanlı Stadı oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osmanlı Stadı, Ankaragücü'nün yanı sıra Osmanlıspor'un da maçlarına ev sahipliği yapacak.

Osmanlı Stadı, Ankaragücü'nün yanı sıra Osmanlıspor'un da maçlarına ev sahipliği yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün stat problemi çözüme kavuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezondaki maçların Yenikent'teki Osmanlı Stadı'nda oynanacağı bildirildi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet yetkililerine teşekkür edilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

  • "Stadyum problemimizi çözüme kavuşturan ve Eryaman Stadı bitene kadar maçlarımızı Osmanlı Stadyumu’nda oynayacak olmamızı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, takımımızın Ankara’da oynayabilmesi ve taraftarlarımızın mağdur olmaması için azami gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna ve Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'a camiamız adına teşekkür ederiz."

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