Spor Ankaragücünün yeni teknik direktörü belli oldu
SÜPER LİG

Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiği açıklandı.

Haber Merkezi AA
Dalcı resmi sözleşmeye imzayı attı.
Dalcı resmi sözleşmeye imzayı attı.

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleştirilen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine, kulüp antrenörü Mustafa Dalcı getirildi. 1.5 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Mustafa Dalcı'nın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz" denildi.

İmza töreninde MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Fatih Mert ile futbol şube sorumlusu Faruk Koca'nın hazır bulunduğu bildirildi.

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